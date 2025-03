Gli aggiornamenti sull’infortunio di Paulo Dybala

Non arrivano buone notizie per la Roma, che perde Paulo Dybala per infortunio.

L’attaccante, dopo solo una manciata di minuti in campo contro il Cagliari, era stato sostituito uscendo dal campo dolorante e quasi in lacrime.

Il fantasista giallorosso ha dovuto così rinunciare anche a raggiungere il ritiro della sua Argentina, dopo che era stato convocato per le sfide contro Brasile e Argentina valide per le qualificazioni ai Mondiali.

Gli accertamenti del giorno dopo hanno evidenziato una lesione del tendine semitendinoso della coscia sinistra.

Roma, oltre a Dybala si ferma anche Rensch

Per il fuoriclasse argentino sono ancora da capire esattamente i tempi di recupero, ma c’è il rischio che possa saltare il derby con la Lazio in programma ad aprile.

Oltre a lui, stop anche per Rensch, che si è procurato una lesione all’adduttore lungo sinistro.