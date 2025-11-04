Roma, si ferma Dybala: lesione di medio grado del bicipite femorale per l’argentino
L’attaccante della Roma Paulo Dybala si ferma per infortunio: lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro per l’attaccante
Dopo essere tornato in campo a inizio ottobre, è costretto nuovamente a fermarsi per infortunio Paulo Dybala.
Nella gara contro il Milan l’attaccante della Roma era stato costretto al cambio all’84’ minuto, dopo aver sentito qualcosa a seguito del tiro dagli undici metri (parato da Maignan).
A seguito degli esami, per l’argentino è stata evidenziata una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro.
Il numero 21 ha già iniziato le terapie, con i tempi di recupero che dovrebbero essere intorno alle tre settimane.
Roma, altro infortunio per Dybala
Dalla gara contro l’Inter del 18 ottobre, Paulo Dybala era partito titolare in tutte le partite giocate dalla Roma fino al Milan. Match in cui l’attaccante si è presentato dal dischetto, sbagliando il tiro dagli 11 metri. Il primo su rigore da quando veste quella casacca.
Determinante per l’ex Juventus l’apporto dato ai giallorossi grazie alle due reti e all’assist trovato in tre partite consecutive prima del match contro i rossoneri. Ora invece Dybala dovrà restare ai box nei match contro Rangers di Europa League oltre a quello contro l’Udinese in Serie A prima dell’ultima sosta nazionali.