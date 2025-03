Roma, Dybala è a Londra per l’operazione al tendine: gli aggiornamenti

Paulo Dybala è a Londra per operarsi al tendine lesionato: la situazione

Come ormai noto, si è conclusa in anticipo la stagione 2024/2025 di Paulo Dybala alla Roma, che quindi dovrà fare a meno del suo fuoriclasse per gli ultimi impegni di campionato.

In seguito all’infortunio rimediato in occasione della gara contro il Cagliari nell’ultimo turno prima della sosta per le Nazionali, la Joya ha rimediato un infortunio solo 11′ dopo il suo ingresso in campo da subentrato, andando incontro a una sostituzione obbligata al 75′.

Più precisamente, l’argentino ha deciso quindi di sottoporsi a intervento chirurgico per ricostruire il tendine della gamba sinistra lesionato nel corso del match.

Con Dybala, oltre all’agente, c’è anche un medico dello staff sanitario della Roma che assisterà all’operazione alla Fortius Clinic effettuata dal dottor Andy Williams.

Infortunio Dybala, i tempi di recupero

Come comunicato dal giocatore stesso, dunque, la stagione 2024/2025 di Paulo Dybala con la Roma si è chiusa in anticipo. L’obiettivo è quello di poter ritrovare il prima possibile la miglior condizione per poter arrivare alla prossima stagione nelle migliori condizioni.

L’obiettivo del fuoriclasse argentino, dunque, è quello di ritornare a disposizione del club giallorosso per le prime settimane della prossima stagione.