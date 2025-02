Porto-Roma, infortunio al ginocchio per Dybala: le sue condizioni

Andata dei playoff di UEFA Europa League amara per la Roma: Paulo Dybala ha riportato un infortunio al ginocchio contro il Porto

La Roma esce dall’Estadio do Dragao di Oporto con un pareggio per 1-1, anche se i nervi sono tesi in casa giallorossa per alcune decisioni dell’arbitro Stieler (Clicca qui per l’accaduto).

Il prossimo giovedì, i giallorossi si giocheranno il passaggio del turno all’Olimpico davanti i propri tifosi.

Nelle prossime ore si capirà se Paulo Dybala potrà prendere parte alla gara di ritorno tra Roma e Porto di UEFA Europa League.

L’attaccante argentino, infatti, ha rimediato un problema al ginocchio ed è stato costretto a lasciare il campo al minuto 40 del primo tempo, con Tommaso Baldanzi che ne ha preso il posto.

Infortunio per Paulo Dybala: le sue condizioni

La Roma è in ansia per le condizioni di Paulo Dybala: l’argentino ha rimediato un infortunio nella gara contro il Porto. L’ex Juventus ha avvertito un forte trauma contusivo al ginocchio, dovuto a un duro intervento di Varela dopo venti minuti di gioco. Dybala ha poi giocato sul dolore, dovendo poi lasciare il campo al quarantesimo del primo tempo con la testa bassa.

Nelle prossime ore, l’argentino si sottoporrà agli esami strumentali del caso per capire l’entità dell’infortunio. Si tempo un trauma distorsivo con versamento.

