Dybala torna al gol in campionato dopo otto mesi
Paulo Dybala torna al gol in campionato: l’ultimo lo segnò otto mesi fa
Dopo il rigore realizzato in Europa League, Paulo Dybala si sblocca anche in campionato realizzando il gol del momentaneo 1-0 della Roma contro il Sassuolo.
L’argentino si è fatto trovare al posto giusto nel momento giusto sulla respinta di Muric dopo un tiro di Cristante.
L’ultimo gol in campionato lo aveva realizzato il 9 febbraio scorso, su rigore, contro il Venezia.
Per un gol su azione, invece, dobbiamo tornare al 22 dicembre scorso contro il Parma, nella larga vittoria per 5-0.