Paulo Dybala parla del suo futuro e smentisce le voci che lo accostano al Boca Juniors

Poche parole, ma dirette e inequivocabili. “Il Boca? Non c’è niente. Sto bene a Roma, ho un contratto e continuerò qui“.

Con queste dichiarazioni, rilasciate nel corso del programma Youtube “Olga“, dove è ospite la moglie Oriana Sabatini, il campione argentino ha fatto chiarezza sul suo futuro.

Dybala, scherzando in un clima molto amichevole, ha poi parlato di Paredes, trasferitosi proprio al Boca Juniors nel mercato estivo: “Siamo grandi amici, ma continuerò a fare grigliate a Roma”.

Chiosa finale sull’Inter Miami dell’amico Beckham: “Conosco i proprietari, ma niente di più“, asserisce il calciatore ex Juventus e Palermo.