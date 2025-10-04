La Roma ha rilasciato la lista del convocati per la trasferta contro la Fiorentina: presente anche Paulo Dybala

I giallorossi hanno comunicato i calciatori che partiranno per Firenze.

Domenica 5 ottobre, alle ore 15:00, la Roma affronterà la Fiorentina al Franchi e Gian Piero Gasperini ha scelto i giocatori su cui fare affidamento.

Paulo Dybala è stato convocato, mentre non è in lista Angeliño.

Il laterale spagnolo ha avuto un attacco influenzale e non prenderà parte alla sfida della sesta giornata di campionato.

Roma, i convocati di Gasperini

Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini.

Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi, Wesley.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli.

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy.