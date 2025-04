Dalla Ligue 2 “l’ammazza-grandi”: il Dunkerque sfida il PSG in Coupe de France

Il Dunkerque cerca un’altra vittoria e una nuova grande vittima in semifinale di Coupe de France: il PSG

Per provare a vincere la Coupe de France, il PSG dovrà battere in semifinale una squadra di Ligue 2, il Dunkerque.

Si tratta di una formazione che occupa il quinto posto nella seconda divisione francese e ha condotto fin qui un sorprendente e ottimo cammino nella coppa nazionale. Il Dunkerque ha già infatti saputo eliminare ben tre squadre di Ligue 1.

Nel 5° turno, la prima vittima illustre è stata l’Auxerre che ha perso 0-1 in casa, negli ottavi è stata poi la volta del Lille (eliminato davanti al suo pubblico 5-6 dopo i calci di rigore) e infine nei quarti il Brest, sconfitto in casa 2-3.

Il prossimo avversario, almeno sulla carta favorito, sarà il PSG che lascia il suo Parco dei Principi per una notte per far visita al Dunkerque e al suo piccolo stadio.

Il fascino di Dunkerque-PSG: i campioni di Francia in uno stadio da 4200 posti

L’allenatore Luis Enrique e i suoi giocatori avranno una difficoltà in più di Lille e Brest: dovranno infatti giocare in trasferta in un impianto molto piccolo rispetto ai palcoscenici a cui sono abituati. Lo Stade Marcel Tribut può infatti contenere meno di 5 mila spettatori, al momento per la precisione 4200.

Dunkerque: la storia della città

Se gli appassionati di calcio e gli abitanti di Dunkerque potranno vivere una serata storica, solitamente i visitatori di questa piccola città – da poco meno di 90 mila residenti – arrivano per un altro motivo.

Dunkerque è infatti una città portuale famosa soprattutto per la Seconda Guerra Mondiale e per l’Operazione Dynamo. Si trattò del salvataggio di centinaia di migliaia di soldati francesi e inglesi, che nel maggio 1940 furono recuperati dalle truppe tedesche che li accerchiavano proprio nei pressi delle coste di Dunkerque.

In questa città vicina al confine col Belgio sono presenti diversi monumenti relativi a questi episodi del conflitto e sono meta per molti turisti ogni anno. Il numero di visitatori è aumentato nel 2017, anno di uscita di “Dunkirk” di Cristopher Nolan.

Chi si ricorda di Demba Ba? Ora è DS del club francese

L’artefice di questo successo è Demba Ba, ex attaccante tra le altre del Chelsea (nel campionato 2013/14) che oggi è il DS del Dunkerque.

L’ex centravanti franco-senegalese ha ricevuto questo incarico grazie alla sua militanza nel campionato turco. Demba Ba ha infatti avuto modo di conoscere Yüksel Yildirim, proprietario del gruppo “Amissos” – già alla guida del Samsunspor – che ha rilevato le quote del Dunkerque e che lo ha reso così il DS.

Questa nuova proprietà turca ha dato modo al club del nord della Francia di crescere molto negli ultimi anni e di sognare una storica prima promozione in Ligue 1. Non sono presenti grossi nomi o personaggi famosi nella rosa della squadra allenata dal portoghese Luis Castro, che vanta diverse esperienze nel settore giovanile del Benfica.

Il risultato più importante e significativo nella storia del Dunkerque è il 3º posto nel Gruppo B della Division 2 (attuale Ligue 2) nella stagione 1978/79. Quest’anno i tifosi sperano di poter migliorare questo piazzamento andando a prendersi la seconda posizione che significherebbe Ligue 1, ma che al momento dista 8 punti.

Le altre squadre di Ligue 2 che hanno fatto la storia della Coupe de France

Non è la prima volta che il Dunkerque raggiunge la semifinale della Coupe de France: ci era già riuscito però in tutt’altra epoca, nella stagione 1928/29. Quasi 100 anni fa era tutt’altro calcio, con un numero diverso di società iscritte ed è per questo che l’impresa di questa stagione ha contorni unici. In altre 4 circostanze il Dunkerque aveva raggiunto invece i quarti di finale (1929/30, 1936/37, 1967/68 e 1970/71).

Negli ultimi trent’anni ci sono state però anche altre società francesi che, militando in Ligue 2, sono riuscite a raggiungere le semifinali della Coupe de France. Nel 2022/23 è stato il turno dell’Annecy, nel 2000/01 dell’Amiens arrivato addirittura in finale prima di perdere con lo Strasburgo ai rigori e infine nel 1995/96 anche il Nimes aveva raggiunto la finale prima di essere sconfitto dall’Auxerre.

Ci sono stati casi forse ancora più sorprendenti in Coupe de France, ovvero formazioni che partecipando a categorie inferiori della Ligue 2 sono arrivate in semifinale di Coupe de France.

Nel 2021/22 il Versailles, squadra addirittura di quarta divisione, venne eliminata dal Nantes in semifinale, nel 2020/21 anche il Rumilly-Vallières dalla quarta divisione raggiunse le semifinali della Coupe de France ma poi perse proprio con il PSG con un netto 3-0. E infine il caso più curioso è quello del Quevilly che dalla terza divisione si arrese solo in finale di coppa nazionale perdendo con il Lione nel 2011/12.

Il Dunkerque può sognare l’impresa: due precedenti fanno ben sperare

In sole due occasioni la Coupe de France è stata vinta da una squadra della Ligue 2. Il caso più antico risale al 1958/59 ovvero quando la sorpresa Le Havre vinse il doppio confronto con il Sochaux con i punteggi di 2-2 e 3-0.

Ma c’è anche un precedente molto più recente che può far sognare i tifosi del Dunkerque. Si tratta della Coupe 1999/00, vinta dal Gueugnon che inflisse un 2-0 al PSG diventando l’unica squadra di Ligue 2 capace di battere in finale di Coupe de France una società di Ligue 1.

A cura di Federico De Milano