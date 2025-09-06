Dumfries: “All’Inter sono a mio agio, ma penso che potrei fare bene anche in Premier”

Le parole di Denzel Dumfries nella conferenza stampa alla vigilia di Lituania-Olanda

È già giorno di vigilia per l’Olanda. Dopo il pareggio contro la Polonia, la squadra di Koeman affronterà la Lituania nella sesta giornata delle qualificazioni verso il Mondiale. Nella classica conferenza stampa è intervenuto Denzel Dumfries, che ha parlato del suo momento all’Inter ma anche del suo possibile futuro: “La Premier League è una competizione fantastica, ma ora gioco in Serie A. Mi trovo a mio agio all’Inter, ma penso che potrei fare bene anche in Premier League. Sarei sicuramente interessato. La Premier League è nota per la sua intensità, mentre la Serie A è uno dei campionati più forti in termini di abilità tattica. Sono approcci diversi al calcio, ma la Champions League offre sempre scontri emozionanti“.

Riguardo al match in programma domani, 7 settembre, l’esterno si è detto entusiasta: “È speciale giocare contro una nuova Nazione. Le strutture sono eccellenti, lo stadio è fantastico. Non sono ancora al top della forma all’inizio della stagione, ma quando arriva una partita, devi cambiare marcia ed essere lì. Non importa tanto quanti gol segno, ma che otteniamo i tre punti e ci qualifichiamo per la Coppa del Mondo del prossimo anno“.

Il classe ’96 ha commentato anche il suo percorso di crescita: “Spero che non si fermi mai. Sto solo vivendo il momento e cercando di migliorare ogni giorno. Posso migliorare un po’ il posizionamento, giocare nella mia posizione. Ci sto lavorando“.