Denzel Dumfries non è stato convocato dall’Olanda per infortunio: le ultime novità

L’Olanda si appresta a giocare i quarti di finale di Nations League: lo farà, ma senza Denzel Dumfries. Il difensore dell’Inter, a causa di un infortunio, non è stato convocato per la prossima gara contro la Spagna. Nel dettaglio: il calciatore, infortunatosi alla coscia destra nel corso della gara contro l’Atalanta, ha abbandonato il terreno di gioco nel secondo tempo.

La nazionale allenata da Ronald Koeman è attesa da una gara molto importante, quella contro la Spagna di Luis de la Fuente.

L’andata è prevista per giovedì 20 marzo. Il ritorno, invece, per il 23. Il difensore dell’Inter, con la maglia dell’Olanda, ha giocato un totale di 63 partite mettendo a segno anche 9 reti.

Prima del suo esordio, arrivato nel 2018, Dumfries è sceso in campo in 11 occasioni con la maglia dell’U21. In 4, invece, con la maglia dell’U20.

Inter, Inzaghi: “Dumfries? Ha avuto un affaticamento”

A commentare le condizioni fisiche del difensore ci ha pensato anche l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi. “Dumfries? Ha avuto un affaticamento, non sembrava preoccupatissimo” ha affermato ai microfoni di Rai Radio 1 al termine della gara vinta contro l’Atalanta.

L’Inter è sempre più in vetta. Ma Inzaghi mantiene la calma. “Siamo tutte lì, l’avevo detto che sarebbe stato un campionato equilibrato. Poi, con tutte queste partite che avremo… Sanno tutti che saranno gare importanti e quindi dobbiamo continuare in questa direzione”.