Denzel Dumfries non farà parte della rosa a disposizioni di Koeman per la gara tra Olanda e Polonia: le condizioni del giocatore dell’Inter

Denzel Dumfries non è tra i convocati dell’Olanda per la gara contro la Polonia. Questa è la notizia che si apprende dalle liste UEFA presentate dalle due squadre in vista del match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Il c.t. Ronald Koeman aveva già annunciato in conferenza stampa del lieve fastidio alla caviglia sinistra sentito dal giocatore nerazzurro in allenamento.

Problema che a quanto pare ha costretto lo staff della nazionale, considerate le condizioni fisiche del giocatore, a preferire il riposo per il proprio calciatore. Con Dumfries che rientrerà in Italia sabato 15 novembre e svolgerà fisioterapia ad Appiano.

Squadre che saranno in campo venerdì 14 novembre alle 20:45, con l’Olanda che si giocherà la qualificazione al Mondiale. Intanto però, l’Inter monitora le condizioni del suo giocatore anche in vista del derby contro il Milan. La situazione, al momento, non preoccupa, e sarà rivalutata meglio nei prossimi giorni.