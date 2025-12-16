Denzel Dumfries, difensore dell’Inter (Imago)

Nella giornata di oggi, 17 dicembre, Denzel Dumfries è stato operato alla caviglia sinistra: il comunicato dell’Inter

Denzel Dumfries si è operato alla caviglia sinistra nella giornata di oggi, 16 dicembre. L’esterno dell’Inter si era infortunato lo scorso 9 novembre nella gara contro la Lazio.

Il classe 1996 aveva chiesto il cambio dopo aver detto a Cristian Chivu di aver sentito la caviglia sinistra “girare”.

Inizialmente si è pensato a una semplice distorsione che potesse essere superata con qualche giorno di riposo.

Alla fine così non è stato e il calciatore nerazzurro ha optato per l’operazione chirurgica, effettuata a Londra. I tempi di recupero sono tra i due e i tre mesi: anche per questo motivo l’Inter cercherà un profilo che possa temporaneamente prendere il suo posto nel mercato di gennaio.

Il comunicato dell’Inter

Il comunicato dell’Inter: “Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre, Denzel Dumfries è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la “Fortius Clinic” di Londra. Per l’esterno olandese seguirà un programma riabilitativo nelle prossime settimane“.