Inter, Dumfries: “Mai avuto dubbi sul futuro. Scudetto? Siamo i favoriti”

Le parole di Denzel Dumfries a pochi giorni dall’esordio stagionale dell’Inter, attesa dalla sfida contro il Torino a San Siro

L’Inter scalda i motori in vista dell’esordio in Serie A, a San Siro contro il Torino. I nerazzurri sono reduci da un’estate che ha portato tante novità, a partire dalla panchina, con Cristian Chivu al posto di Simone Inzaghi. Tra le certezze c’è Denzel Dumfries, che ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi giorni dalla sfida contro i granata.

L’esterno olandese ha parlato dell’approccio del nuovo allenatore: “Lavoriamo di più rispetto a prima, anche se è un po’ presto per capire le differenze con Inzaghi. Sono rimasto impressionato da Chivu, non vedo l’ora di lavorare con lui. È un allenatore giovane e talentuoso“.

Sul futuro, invece, il classe ’96 non ha dubbi: “Per me, è sempre stato chiaro l’obiettivo di rimanere all’Inter, sono un giocatore dell’Inter. So che il pensiero della società era lo stesso. Molte persone hanno parlato riguardo al mio trasferimento, ma per me non ci sono mai stati dubbi. Sono molto contento all’Inter, voglio continuare qua“.

Second Denzel Dumfries, i nerazzurri sono pronti per una stagione da protagonisti: “I favoriti per lo Scudetto siamo noi perché siamo una grande squadra, ovviamente durante la stagione dovremo riuscire a fare le cose in un certo modo per vincere. Nella passata stagione abbiamo perso il momento giusto per superare i nostri avversari e sprecato qualche occasione di troppo, ma abbiamo imparato. So che siamo i favoriti, ma dobbiamo dimostrarlo: dobbiamo usare la fame dell’anno scorso per vincere“.

Dumfries: “Il PSG era migliore di noi, è stata dura”

Denzel Dumfries, nel corso della sua intervista, è tornato anche sul finale della scorsa stagione: “È stato difficile, abbiamo fatto di tutto per provare a vincere più titoli possibili. Alla fine abbiamo perso Scudetto e Champions dopo un grande percorso. È stato molto difficile, siamo orgogliosi di aver raggiunto la finale, che poi non è andata come avremmo voluto e per come l’avevamo preparata“.

L’olandese ha comunque rilanciato in vista della stagione alle porte: “È dura chiudere così, ma in realtà il PSG è stato migliore di noi quella sera. Ora dobbiamo riprendere da dove avevamo concluso, restiamo orgogliosi di ciò che abbiamo fatto“.

“Lautaro-Calha? Hanno chiarito. E su Luis Henrique…”

Dumfries è tornato anche su uno dei temi dell’estate nerazzurra, come le forti dichiarazioni di Lautaro Martinez dopo l’eliminazione contro il Fluminense e la risposta di Calhanoglu via social: “Io ero molto calmo in quella situazione, so che abbiamo lavorato tutti forte per vincere. Sia Calhanoglu che Lautaro sono due vincenti, quindi sono molto competitivi. Si sono chiariti tra di loro e poi hanno parlato col gruppo: noi siamo gli stessi di prima, uniti e carichi. L’anno scorso eravamo una famiglia, queste cose possono succedere. Non vincere titoli non è abbastanza per l’Inter, ora stiamo lavorando per raggiungere gli obiettivi“.

Il mercato ha portato un nuovo contendente per l’olandese sulla fascia destra: “Luis Henrique? Ê un giocatore veloce, dinamico, forte. Ogni volta qui all’Inter c’è concorrenza, l’ho avuta con Darmian, con Cuadrado, con Buchanan… È sempre difficile competere in questo club, ma è utile perché così si diventa giocatori migliori. La cosa più importante è lavorare per la squadra”.