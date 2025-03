Danny Drinkwater racconta il suo rapporto con Maurizio Sarri ai tempi del Chelesea

Danny Drinkwater e la sua avventura al Chelsea con Maurizio Sarri. L’ex centrocampista, ai microfoni del ‘The Sun’, ha raccontato il suo addio dato ai Blues. E del rapporto con l’allenatore.

“Mi ricordo che Azpilicueta cercò di avvisarmi – affermana l’inglese – . Eravamo nella preseason con Sarri, quindi a centrocampo c’ero io con Fabregas, c’era Kovacic, c’era Kanté, e stavano cercando di prendere Jorginho. Azpi mi fa: ‘Drinks, se portano Jorgi, e lo faranno, lo vogliono, devi pensare a cosa vuoi fare qui'”.

Sarri era arrivato da poco tempo. “Il suo inglese non era il massimo. Era l’ultimo giorno della finestra di mercato” aggiunge Drinkwater. “Mio figlio aveva un anno a quel punto, quindi avevo anche cose fuori dal campo su cui mi stavo concentrando. Zola è venuto a trovarmi e mi ha detto: ‘Drinks, il mister vorrebbe vederti.’ E io: ‘Sì, fantastico, perfetto.’ Non mi aspettavo nulla. Sono andato da lui e mi fa: ‘Penso che dovresti andare in prestito.’ E io: ‘Cosa? Che ore sono?’. Gli ho detto: ‘Ho un’ora per trovare una squadra, che vuoi dire?’. E lui: ‘No, ce ne sono un sacco… ho una squadra di Serie A, un sacco di squadre che chiedono di te’.

Il botta e risposta è proseguito. “Io: ‘No, no, non vado fuori dall’Inghilterra, sei pazzo?’. Avevo appena avuto un bambino, sono un calciatore ma sono un padre, non sarei andato da nessuna parte. E lui: ‘Beh, potresti essere frustrato’. E io: ‘Beh, sarò frustrato, no? Questa è una barzelletta’”.

Drinkwater e l’avventura al Chelsea

Danny Drinkwater è arrivato al Chelsea nel 2017, dopo aver vinto la Premier League con il Leicester. Ma la sua avventura a Stamford Bridge si rivelò difficile. Nonostante le aspettative, Drinkwater faticò a guadagnarsi un posto da titolare, complice una concorrenza agguerrita a centrocampo e infortuni che ne limitarono l’impiego.

Nella sua avventura con i Blues, l’ex centrocampista riuscì a giocare un totale di 23 partite riuscendo a realizzare un gol, quello arrivato nel 5-0 contro lo Stoke City il 30 dicembre del 2017.