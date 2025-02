È stato designato l’arbitro per la sfida scudetto tra il Napoli di Antonio Conte e l’Inter di Simone Inzaghi: dirigerà Daniele Doveri

Sabato primo marzo, alle ore 18, allo stadio Diego Armando Maradona si giocherà la sfida scudetto tra il Napoli di Antonio Conte e l’Inter di Simone Inzaghi.

Dopo l’ultimo turno di Serie A, i nerazzurri hanno conquistato la vetta della classifica, portandosi a un punto di vantaggio sugli azzurri.

Adesso, nella ventisettesima giornata le due squadre saranno una contro l’altra: incontro importante ma non decisivo viste le tante partite da giocare (I calendari delle due squadre a confronto).

Intanto, il designatore arbitrale della Serie A, Gianluca Rocchi, ha scelto chi sarà il fischietto della sfida del Maradona: toccherà a Daniele Doveri.

Napoli-Inter, l’arbitro sarà Daniele Doveri

Gianluca Rocchi ha scelto Daniele Doveri per arbitrare la sfida tra il Napoli di Antonio Conte e l’Inter di Simone Inzaghi. Sarà il fischietto della sezione di Roma 1 a dirigere l’incontro del Maradona. L’arbitro ha diretto spesso le due squadre. Quella di sabato primo marzo sarà la quarantesima volta con il Napoli. Il bilancio è positivo: 22 vittorie, 10 pareggi e sette sconfitte. Anche con l’Inter i precedenti sono positivi: in 33 precedenti, i nerazzurri hanno vinto 14 partite, pareggiate 10 e perse 9.

Daniele Doveri ha diretto Napoli-Inter per quattro volte. I precedenti, per il momento, sono in parità. Nella stagione 2018/19, gli azzurri hanno vinto 4-1. La stagione seguente l’Inter è passata fuori casa, vincendo 1-3. Gli ultimi due precedenti sono terminati 1-1. Al Var, invece, è stato designato Marini.