Roma, Dovbyk verso il recupero: dovrebbe essere convocato contro la Juventus
Gian Piero Gasperini dovrebbe recuperare Artem Dovbyk in vista della gara di sabato della Roma contro la Juventus
Dopo la vittoria contro il Como per 1-0 con il gol di Wesley nella serata di ieri, 16 dicembre, la Roma nel pomeriggio di oggi tornerà ad allenarsi.
All’allenamento di oggi dovrebbe essere presente anche Artem Dovbyk che in vista del big match di sabato alle 20:45 dovrebbe quindi strappare la convocazione.
Il calciatore ucraino si è infortunato lo scorso 9 novembre nella gara contro l’Udinese venendo sostituito al 42′ del primo tempo e riportando una lesione al tendine del retto femorale della gamba sinistra.