Roma, l’esito degli esami di Dovbyk
L’esito degli esami di Artem Dovbyk, attaccante della Roma: l’attaccante ha rimediato…
La Roma batte il Lecce, ma perde uno degli autori dei due gol segnati ai pugliesi: Artem Dovbyk ha rimediato una lesione di primo grado alla coscia sinistra.
Esito arrivato a seguito degli esami strumentali ai quali l’ucraino si è sottoposto nella giornata di oggi.
L’attaccante è entrato nel secondo tempo al posto di Evan Ferguson – anche lui a segno nella partita del Via del Mare – per poi lasciare il campo anzitempo sul finale.
Roma, i tempi di recupero di Dovbyk
Per quanto riguarda i tempi di recupero, Dovbyk – sempre secondo le informazioni in possesso di Sky Sport – dovrà stare fermo almeno due settimane. L’infortunio dell’attaccante ucraino potrebbe dare un’accelerata al mercato in entrata dei giallorossi.