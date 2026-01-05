Benfica su Lucca, per sostituirlo il Napoli segue con attenzione Dovbyk
Contatti positivi per Lucca al Benfica: Dovbyk è uno dei nomi più caldi per sostituirlo
Con il crescere dell’interesse per Lorenzo Lucca da parte del Benfica (ci sono stati dei contatti positivi), il Napoli si sta già guardando attorno sondando il mercato degli attaccanti.
Se Lucca si trasferirà a Lisbona, il Napoli potrebbe seriamente sostituirlo prendendo in prestito Dovbyk. È uno dei nomi più caldi per l’attacco nel caso in cui l’ex Udinese dovesse cambiare squadra.
Il giocatore ucraino piace sia a Conte che a Manna. Dovbyk si sente ai margini del progetto tecnico dalla Roma, quindi se il calciatore dovesse aprire alla destinazione, l’operazione potrebbe andare in porto.