Il Napoli pensa a Dovbyk

Le ultime in casa Napoli dopo l’infortunio di Romelu Lukaku.

Il Napoli pensa ad Artem Dovbyk.

Il club azzurro, dopo l’infortunio di Lukaku, è tornato sul mercato alla ricerca di un nuovo centravanti per la stagione che inizierà il prossimo weekend.

Il belga nella giornata di domani avrà un consulto chirurgico che stabilirà se sarà necessaria o meno l’operazione.

Intanto, però, il Napoli ha bisogno di trovare un sostituto per i mesi di assenza dell’ex Inter e in queste ore il nome dell’attaccante della Roma è stato aggiunto alla lista. L’altro nome è quello di Hojlund, sul quale però è in vantaggio il Milan.