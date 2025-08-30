Milan, tentativo per Dovbyk senza lo scambio con Gimenez

Il Milan lavora per avere Artem Dovbyk senza lo scambio con Gimenez: trattativa difficile, ma c’è la possibilità

Il Milan sta lavorando per Artem Dovbyk. La trattativa, inizialmente ipotizzata in uno scambio con Santiago Gimenez della Roma, potrebbe comunque andare avanti anche senza contropartita tecnica.

L’operazione non è semplice, soprattutto perché la Roma dovrà trovare un sostituto per Dovbyk qualora il trasferimento dovesse concretizzarsi. Nonostante le difficoltà, la dirigenza rossonera resta fiduciosa e continua a monitorare la situazione con attenzione.

Con il mercato che va verso la fine, i giallorossi dovrebbero trovare in tempi brevi un sostituto: situazione non semplice, ma il Milan ci pensa.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se l’intesa tra Milan e Roma potrà arrivare a buon fine e se Dovbyk potrà vestire la maglia rossonera nella finestra di mercato attuale.