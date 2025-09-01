Milan e Roma continuano a parlare per lo scambio Dovbyk-Gimenez: si lavora per inserire dei prestiti con opzione

Milan e Roma continuano a parlare a fuoco lento per lo scambio tra Artem Dovbyk e Santiago Gimenez.

L’obiettivo dei club è inserire eventuali opzioni legate all’affare, evitando però prestiti secchi. La trattativa procede dunque a fuoco lento, con entrambe le parti intenzionate a trovare un punto d’incontro soddisfacente prima della chiusura del mercato.

Il Milan punta a rinforzare il reparto offensivo, mentre la Roma cerca di ottenere un sostituto affidabile per Dovbyk.

Nelle prossime ore sono attesi nuovi contatti tra le dirigenze per provare a sbloccare l’intesa.