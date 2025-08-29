Roma-Milan, continuano i contatti per lo scambio Dovbyk-Giménez

Le ultime novità sullo scambio tra i due attaccanti

Roma e Milan sono al lavoro per lo scambio Dovbyk-Giménez: continuano i contatti tra il club giallorosso e quello rossonero.

Per la buona riuscita dell’operazione, però, serve l’apertura da parte del messicano.

I due club, come raccontato nelle scorse ore, hanno continuato a lavorare sullo scambio nonostante l’arrivo di Nkunku in rossonero.

“Ci stiamo lavorando” ha confermato il ds del Milan, Igli Tare, a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida tra il Lecce e il Milan.