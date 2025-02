Como, in chiusura Douvikas: affare da 13 milioni di euro

Il Como è in chiusura per un altro attaccante: affare da 13 milioni di euro con il Celta Vigo per Anastasios Douvikas.

Altro colpo in entrata per il Como: il club allenato da Cesc Fabregas è pronto ad accogliere un nuovo attaccante.

Si tratta di Anastasios Douvikas, centravanti classe 1999 di proprietà del Celta Vigo: il Como chiude per 13 milioni di euro.

Il giocatore, in questa stagione, conta 20 presenze e 3 gol in campionato, oltre che una doppietta nell’unica presenza in Copa del Rey.

Douvikas andrà a sostituire Andrea Belotti, in prestito secco al Benfica fino a fine stagione.