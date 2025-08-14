Juventus, contatti con il Nottingham Forest per la cessione di Douglas Luiz

Contatti tra la Juventus e il Nottingham Forest per la cessione di Douglas Luiz.

La Juventus si muove sul mercato delle uscite. Dopo la cessione di Timothy Weah al Marsiglia, anche Douglas Luiz potrebbe salutare la Torino bianconera.

Il centrocampista è nel mirino del Nottingham Forest: contatti tra i due club per il trasferimento del centrocampista.

Douglas Luiz è arrivato nella scorsa edizione del calciomercato estivo, con i bianconeri che avevano trovato l’accordo con l’Aston Villa nel maxi-scambio che ha coinvolto Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior.

Il nazionale verdeoro, però, non ha trovato la forma fisica sperata, trovando poco spazio nelle rotazioni di Thiago Motta prima e di Igor Tudor poi.