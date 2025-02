Douglas Luiz salta Juventus-Inter. Cambiaso in gruppo

Brutte notizie per la Juventus: Thiago Motta perde Douglas Luiz per la sfida dell’Allianz Stadium contro l’Inter

Manca sempre meno al big match tra Juventus e Inter che chiuderà il programma domenicale della venticinquesima giornata.

Dopo aver battuto il PSV Eindhoven nell’andata dei playoff di UEFA Champions League, i bianconeri scenderanno in campo sempre all’Allianz Stadium e proveranno a battere l’Inter.

Thiago Motta, però, deve fare i conti con l’infermeria.

A due giorni dalla sfida contro l’Inter, la Juventus ha perso Douglas Luiz. Il brasiliano aveva giocato titolare nell’ultima sfida.

Douglas Luiz salta Juventus-Inter

A due giorni dal big match contro l’Inter, Douglas Luiz non si è allenato con i compagni a causa di un affaticamento muscolare. Il brasiliano, che era stato schierato titolare in UEFA Champions League contro il PSV Eindhoven, non ci sarà quindi contro la squadra nerazzurra. L’ex Aston Villa proverà a recuperare per la gara di ritorno dei playoff di UEFA Champions League (Clicca qui per le combinazioni per l’accesso agli ottavi di finale).

Anche Lloyd Kelly non si è allenato a causa di un problema gastrointestinale, ma l’ex Newcastle United non sarebbe a rischio per la sfida contro l’Inter. Recupera, però, Andrea Cambiaso. Il classe 2000 è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Il laterale azzurro ha saltato per infortunio le ultime quattro partite giocate tra campionato e UEFA Champions League.

--> --> -->-->