Juventus, Douglas Luiz: “Mi manca l’Aston Villa, è sempre nel mio cuore”

La confessione di Douglas Luiz, centrocampista della Juventus, durante una live su Twitch

Douglas Luiz è arrivato alla Juventus accompagnato da diversi squilli di tromba, dopo un’esperienza molto positiva all’Aston Villa, durata ben 5 anni.

Da quando è arrivato in bianconero, il centrocampista brasiliano ex Girona e Man City non è riuscito a imporsi, tantomeno a trovare continuità. Le sue presenze nel campionato di Serie A, infatti, sono 18, di cui solo 3 dal primo minuto.

Durante una live su Twitch, Douglas Luiz ha parlato del club di Birmingham, dove ha vissuto degli anni meravigliosi che non dimenticherà mai: “Mi manca l’Aston Villa, ragazzi“.

Ha proseguito: “Mi manca giocare al Villa Park, mi manca tutto. È sempre nel mio cuore“.