Juventus, Douglas Luiz: “Ostacolato dagli infortuni. Sono rimasto in panchina anche quando in salute”

Douglas Luiz, Juventus (Imago)

Interpellato sulla prima stagione alla Juventus, Douglas Luiz ha risposto con un lungo messaggio a un commento su Instagram

Una delle principali incognite dell’annata juventina è senza dubbio il rendimento insufficiente del centrocampista classe 1998, approdato a Torino tra parecchi proclami nella scorsa sessione estiva di calciomercato. Il brasiliano ha faticato a ingranare, attraendo a sé le critiche di molti.

Ad esempio, è successo sotto all’ultimo post pubblicato dal ragazzo nel proprio account Instagram. Tra i commenti, un utente gli ha domandato se si sia trasferito in Italia per postare su Instagram o per giocare. E il calciatore bianconero gli ha risposto, rilasciando un lungo messaggio di riflessione.

Queste le sue parole: “Non sono venuto qui solo per pubblicare foto, nessun altro l’ha fatto, e voglio che le cose siano diverse. Sono venuto qui con uno scopo. Ho ascoltato il mio cuore quando sono arrivato e ho deciso di firmare. Ora voglio che mi rispondiate: perché un acquisto come il mio non ha giocato due partite consecutive con questa maglia?

Potete dire quello che volete alla stampa più tardi: “Oh, Douglas non è in forma”. Non sono forse in forma io? Ho fatto tutta la preseason e ho giocato ogni partita. Avevo appena avuto una delle migliori stagioni della mia carriera, uno dei migliori centrocampisti della Premier League”.

Douglas Luiz parla della prima annata alla Juventus

Dopodiché, in questo passaggio si è soffermato sull’integrità fisica, tasto dolente della sua annata. “Gli infortuni mi hanno ostacolato, sì. Ma per quanto tempo sono rimasto in panchina mentre ero in salute? Molto. Questi infortuni non erano normali.

Non sono mai stato un giocatore che si infortuna, ma ci sono così tante cose che potrebbero aver causato questo che preferirei non commentare. Continuerò a fare tutto per questo club, anche se a volte è difficile, non è facile, ma potete contare su di me!”.

Douglas Luiz, Juventus (Imago)

I numeri stagionali del centrocampista

27 anni il prossimo 9 maggio, Douglas Luiz si è trasferito dall’Aston Villa alla Juventus nell’estate del 2024. La sua prima stagione in Italia non è mai decollata, come dimostrano le statistiche. A fine aprile, infatti, il brasiliano ha collezionato un totale di 23 presenze con la maglia bianconera.

16 in Serie A, 6 in Champions League e 1 in Supercoppa Italiana, raccogliendo un minutaggio complessivo di quasi 800 minuti. Il suo cognome non è ancora mai apparso sul tabellino, visti gli 0 gol e 0 assist, a fronte delle 2 ammonizioni rimediate in campionato contro il Torino e la Lazio.