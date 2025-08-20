Juventus, accordo con il Nottingham Forest per la cessione di Douglas Luiz
Douglas Luiz si avvicina al ritorno in Premier League: la Juventus ha raggiunto l’accordo verbale con il Nottingham Forest
Douglas Luiz si avvicina al ritorno in Premier League. La Juventus ha raggiunto l’accordo verbale per la cessione del centrocampista brasiliano al Nottingham Forest.
Operazione superiore ai 30 milioni di euro tra prestito con obbligo di riscatto e bonus (si arriva a 32.5 milioni di euro). Senza bonus, il pacchetto totale è di 28 milioni di euro.
Nell’ultima stagione, il centrocampista classe ’98 ha collezionato 27 presenze tra tutte le competizioni con i bianconeri, senza riuscire a trovare gol o assist.