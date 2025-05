Le parole del centrocampista brasiliano della Juventus in chiarimento alle precedenti dichiarazioni rilasciate in una live su Twitch.

La Juventus non sta vivendo una stagione semplice. Tra acquisti non riusciti, infortuni e cambiamenti in panchina, si prospetta una nuova estate di cambiamenti.

Diverse le delusioni, soprattutto se ripensiamo alla scorsa estate che aveva portato molto entusiasmo.

Uno dei motivi era stato l’arrivo di Douglas Luiz, ma il brasiliano ha reso al di sotto delle aspettative. Nella giornata odierna il centrocampista ha chiarito alcune dichiarazioni pronunciate precedentemente in una live su Twitch (CLICCA QUI PER LE PAROLE)

Di seguito le parole del brasiliano, rilasciate tramite una Instagram story.

Juventus, le parole di Douglas Luiz su Instagram

Il centrocampista della Juventus ha chiarito le precedenti dichiarazioni tramite una Instagram story pubblicata sul suo profilo ufficiale: “Quando ho parlato dell’Aston Villa, mi riferivo solo all’affetto per un luogo dove sono cresciuto come uomo e come calciatore, non alla volontà di tornare”.

Douglas Luiz ha aggiunto poi: “Non bisogna confondere la nostalgia con il desiderio di tornare: amo la Juventus e sono totalmente concentrato sui nostri obiettivi”.