Mandato d’arresto per Douglas Costa: cosa è successo

Mandato d’arresto per Douglas Costa e contratto risolto con il Sidney FC: cosa è successo
Douglas Costa finisce nei guai. Per il calciatore classe ’90 è stato emesso un mandato d’arresto.
Il brasiliano, stando a quanto riportato dal sito “globoesporte.com”, non avrebbe pagato gli alimenti per i figli per un totale di circa 492.965,29 reais (più di 78 mila euro).
Il Tribunale di Porto Alegre ha emesso quindi un mandato d’arresto della durata di 30 giorni nei confronti del calciatore ex Juventus.
In più, il Sidney FC, squadra di cui Douglas Costa è entrato a far parte dal 26 agosto dello scorso anno, ha anche risolto il contratto che legava il calciatore al club australiano.