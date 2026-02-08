Chievo Verona, Douglas Costa: “È bello essere qua e ricordarmi i vecchi tempi”

Le parole di Douglas Costa, nuovo giocatore del Chievo Verona, intervenuto ai microfoni di Dazn: le dichiarazioni

Tra i colpi più spettacolari dell’ultima sessione di calciomercato invernale c’è stato l’arrivo di Douglas Costa in Serie D, precisamente al Chievo Verona.

Il brasiliano è arrivato alla corte della squadra di Pietro Laterza in un’operazione che lo porterà poi a vestire la maglia dell’Al-Ittifaq (a Dubai) nella prossima stagione.

L’ex Juventus (tra le altre) ha anche già esordito con la sua nuova maglia, subentrando nel secondo tempo della gara persa dai suoi nel derby veneto contro il Caldiero Terme.

Del suo ritorno in Italia e della nuova esperienza ha parlato Douglas Costa ai microfoni di Dazn: di seguito le sue parole.

Douglas Costa al Chievo: l’intervista a Dazn

L’attaccante ha iniziato con un commento sull’operazione che l’ha visto approdare in Serie D: “È bello essere qua e ricordarmi i vecchi tempi“.

Tornando al passato ha ricordato anche l’arrivo alla Juventus e le difficoltà che ha trovato: “In Italia c’è un gioco tattico e in Germania era più di contropiede. Dopo 6 mesi ho iniziato a imparare il gioco e dopo è andata bene“.

Parlando sempre di bianconeri, ha proseguito commentando la prestazione di questa sera contro la Lazio: “Alla fine loro hanno avuto la fortuna di pareggiare ed è un punto guadagnato. Stasera è mancata la precisione nei tiri. Spalletti? Mi piace, per me è un buon allenatore. Yildiz poi è uno dei più forti, come calciatore mi piace. Non ho seguito la questione rinnovo, ma è giusto puntare su di lui. Se mi assomiglia con la palla? Lui lo deve fare, deve prendersi la responsabilità“.