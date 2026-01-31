Le prime parole in gialloblù del brasiliano

“Sono felice di essere tornato in Italia dopo anni: qui sono sempre stato accolto bene”. Cinque anni dopo l’ultima volta Douglas Costa torna in Italia in grande stile. Atterrato a Malpena, il brasiliano è pronto a iniziare la nuova avventura con il Chievo Verona in Serie D.

La firma sul contratto è arrivata in Brasile. Contratto di sei mesi, fino a giugno 2026. Poi, come raccontato, il brasiliano raggiungerà per i successivi due anni Mario Balotelli all’Al-Ittifaq. “Balotelli? Lui e Andrea Fulco hanno fatto un bel lavoro, adesso aspetto solo di tornare in campo per rispondere al meglio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @_gianlucadimarzio.com_

Ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, Douglas Costa ha poi parlato della sua passata esperienza in Serie A con la Juventus e non solo. “L’esperienza più bella? I gol segnati. Allegri con me ha dato tutto e anche io con lui sono stato bravissimo. Brasile? Penso che possa vincere se scende bene in campo, se no sarà difficile. Se seguo la Juve? Sì sempre”.

Il Chievo ha così trasformato in realtà qualcosa che poteva sembrare solo frutto di immaginazione. Una pianificazione di un colpo partita dal proprietario Pietro Laterza e gestita fino alle firme da Andrea Fulco. Ora possiamo dirlo: Douglas Costa giocherà nel Chievo, in Serie D.