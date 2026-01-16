Tutto confermato: Douglas Costa ha firmato con il Chievo. Contratto fino a giugno

Uno dei colpi più clamorosi del calcio dilettantistico è realtà. L’attaccante brasiliano ha firmato col Chievo: contratto di 6 mesi.

Douglas Costa ha firmato col Chievo, tutto confermato. L’ex attaccante della Juventus, all’età di 35 anni, sarà un nuovo giocatore del club veneto. Nella giornata di ieri, giovedì 15 gennaio, era stato raggiunto l’accordo verbale e si aspettavano solo le firme.

La firma sul contratto è arrivata in Brasile. Contratto di sei mesi, fino a giugno 2026. Poi, come raccontato, il brasiliano raggiungerà per i successivi due anni Mario Balotelli all’Al-Ittifaq.

Si sta lavorando per farlo arrivare già per la partita di questo weekend contro il Milan Futuro, anche se i tempi sono molto stretti. Quel che è certo è che è tutto vero. Il Chievo ha trasformato in realtà qualcosa che poteva sembrare solo frutto di immaginazione.

Una pianificazione di un colpo partita dal proprietario Pietro Laterza e gestita fino alle firme da Andrea Fulco. Ora possiamo dirlo: Douglas Costa giocherà nel Chievo, in Serie D.