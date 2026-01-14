Douglas Costa può tornare in Italia, al Chievo Verona

Potrebbe essere un colpo clamoroso per il Chievo Verona. La società veronese, che si trova attualmente al secondo posto nel girone B di Serie D, potrebbe accogliere Douglas Costa.

Il brasiliano era attualmente svincolato dopo aver concluso il contratto con il Sydney FC in Australia.

Dopo aver vestito la maglia della Juventus (tre scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana oltre a 10 gol e 22 assist in 110 partite), il classe 1990 ha dato l’ok alla proposta del Chievo e potrebbe fare così ritorno in Italia. Adesso si discuterà l’aspetto economico.

Una doppia operazione sull’asse Chievo Verona-Al Ittifaq, entrambe guidate da Pietro Laterza: al termine della (possibile) esperienza in Serie D, il trentaseienne volerà a Dubai per giocare negli Emirati Arabi.