Milan, a destra ultimo tentativo per Doué. Pubill resta un’opzione valida

Il Milan pensa alle soluzioni per gli esterni: previsto l’ultimo tentativo per Doué, mentre Pubill resta un’opzione valida

Ci sono diverse piste per il Milan sugli esterni. Il club rossonero continua a lavorare all’obiettivo Doué, e ha in programma di effettuare un ultimo tentativo per il terzino destro dello Strasburgo.

La richiesta del club francese è sempre di 25 milioni di euro.

Sempre per la fascia destra resta vivo l’interesse per Marc Pubill, che rimane una valida opzione a Doué.

Dopo gli arrivi di Ricci, Modric e Terracciano, dunque, il Milan prosegue il mercato per rinforzare la rosa di Allegri anche sugli esterni, soprattutto a destra.