PSG, Luis Enrique su Doué: “Stava bene, solo un po’ stanco”

L’uscita prematura dal campo di Desire Doué nel match contro il Metz preoccupa i tifosi del PSG: le parole di Luis Enrique

Il PSG vince per 3-0 al “Parco dei Principi” contro il Metz, e riconquista il primo posto in classifica in Ligue 1. Con la sconfitta del Lens in casa per 2-3 contro il Monaco infatti, la squadra di Luis Enrique torna in testa al campionato, a più due dai giallorossi.

L’allenatore spagnolo ha gestito ottimamente le rotazioni, cercando di far rifiatare alcuni giocatori in vista del prossimo impegno in Champions League. Il prossimo mercoledì infatti, i parigini ospiteranno il Monaco di Pocognoli in occasione del match di ritorno del playoff. All’andata “les Rouge-et-Bleu” si sono imposti per 2-3 al “Louis II”.

Non solo, Luis Enrique può tirare un secondo sospiro di sollievo. Prima dell’inizio della ripresa nel match contro il Metz, l’ex Barcellona è stato costretto a cambiare Desire Doué, autore della rete che aveva sbloccato la partita.

L’impressione era quella di un infortunio muscolare, con l’esterno francese in sovraccarico dopo gli ultimi match ravvicinati. Luis Henrique ha ben pensato di preservarlo per la partita di mercoledì. All’andata l’ex Rennes è stato autore di una doppietta.

Infortunio Doué, parla Luis Enrique: “Sta perfettamente, non ha dolori”

Ma a far calare i dubbi, ci ha pensato lo stesso allenatore dei parigini, che al termine della partita, ha spiegato la situazione in conferenza stampa.

Le sue parole: “Stava bene, solo un po’ stanco. Ha giocato bene e, appena ha mostrato un calo, abbiamo deciso di sostituirlo. Sta perfettamente, non ha dolori”.

Tifosi del PSG che quindi, possono tirare un sospiro di sollievo.