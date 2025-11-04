Désiré Doué vince il Golden Boy 2025: è ufficiale
Desiré Doué vince l’edizione 2025 del Golden Boy 2025
Adesso è ufficiale: Désiré Doué, vince l’edizione 2025 del Golden Boy 2025, premio considerato il “Pallone d’Oro Under 21” e organizzato da Tuttosport.
Ovviamente non presente alla cerimonia visto l’impegno (pur infortunato) in serata contro il Bayern Monaco in Champions League, il talento classe 2005 del PSG è stato dichiarato vincitore del prestigioso premio.
Protagonista assoluto della straordinaria stagione del club di Luis Enrique, culminata con uno storico Triplete, Doué ha battuto una concorrenza di altissimo livello, superando nomi come Dean Huijsen, Arda Güler, Kenen Yildiz e Pau Cubarsí.
A soli 20 anni, l’attaccante francese entra così nell’albo d’oro del premio succedendo a Lamine Yamal, vincitore dell’edizione 2024, e seguendo le orme di altri campioni che hanno ricevuto questo riconoscimento negli anni passati: da Erling Haaland a Jude Bellingham, fino allo stesso numero 10 del Barcellona.