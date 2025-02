Napoli, si complica la trattativa per Dorval

Si complica la trattativa tra Bari e Napoli per Medhi Dorval: il club biancorosso chiede 18 mesi di prestito, clausola che non va bene agli azzurri.

Sembrava ormai in dirittura d’arrivo l’accordo tra Napoli e Bari per il trasferimento di Mehdi Dorval, ma nelle ultime ore la trattativa ha subito un brusco rallentamento.

Il club azzurro aveva trovato l’intesa per l’acquisto del laterale difensivo franco-algerino, con l’accordo che prevedeva il prestito del calciatore al Bari fino al termine della stagione. Tuttavia, le nuove richieste della società pugliese hanno complicato i piani azzurri.

Il Bari, infatti, ha rilanciato chiedendo di prolungare il prestito per 18 mesi. Una condizione che il Napoli non sembra intenzionato ad accettare, considerando la volontà di avere il giocatore a disposizione già dall’inizio della prossima stagione.

La richiesta del Bari ha irrigidito la trattativa, che ora rischia seriamente di saltare. Il Napoli, che aveva individuato in Dorval un profilo giovane e interessante per il futuro, potrebbe ora valutare alternative sul mercato per rinforzare la fascia destra. Resta da capire se nelle prossime ore ci saranno margini per ricucire lo strappo o se, invece, il Napoli deciderà di abbandonare definitivamente la pista che porta al giocatore del Bari.