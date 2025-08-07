Mehdi Dorval torna a Bari dopo l’operazione sfumata col Rubin Kazan | FOTO
Mehdi Dorval è tornato a Bari dopo la trattativa sfumata con il Rubin Kazan
Il futuro di Mehdi Dorval sembrava essere lontano dall’Italia, ma la trattativa che lo ha visto proiettato verso il Rubin Kazan è saltata.
Vista la mancata chiusura finale dell’operazione, il calciatore classe 2001 ha fatto oggi rientro alla sua squadra d’appartenenza: il Bari.
Il difensore, nella sua esperienza in biancorosso, ha complessivamente collezionato 98 presenze mettendo a segno 5 gol e 10 assist.