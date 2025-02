Lecce, Dorgu in partenza per Manchester | VIDEO

Patrick Dorgu saluta il Lecce: è un nuovo giocatore del Manchester United.

Patrick Dorgu è pronto a iniziare una nuova avventura in Premier League con il Manchester United.

Dopo l’accordo raggiunto nei giorni scorsi tra i Red Devils e il Lecce, il giovane terzino danese, classe 2004, ha disputato la sua ultima trasferta con i giallorossi, pur non scendendo in campo nella vittoria al Tardini contro il Parma.

Questa mattina, Dorgu è partito alla volta dell’Inghilterra per sottoporsi alle visite mediche di rito e apporre la firma sul contratto che lo legherà al club di Old Trafford. Sarà il primo rinforzo per il nuovo allenatore Ruben Amorim, che punta su di lui per rafforzare la corsia sinistra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @gianlucadimarzio.com

L’operazione porterà nelle casse del Lecce 30 milioni di euro più 7,5 milioni di bonus, rappresentando un’altra significativa plusvalenza per Pantaleo Corvino, direttore sportivo dei giallorossi, che ancora una volta dimostra la sua abilità nel valorizzare giovani talenti.