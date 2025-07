Doppio colpo Genoa: intesa col Benfica per Tengstedt, in arrivo anche Obrador

Tengstedt e Obrador (Imago)

In arrivo due nuovi giocatori per il Genoa di Vieira

Scatenato il Genoa sul mercato in entrata, che sta preparando un doppio colpo.

C’è un accordo con il Benfica per il prestito con diritto di riscatto di Casper Tengstedt, attaccante danese classe 2000 che ha trascorso l’ultima stagione in prestito all’Hellas Verona.

Ma non è finita qua, perché è in arrivo a titolo definitivo anche Rafael Obrador, terzino sinistro spagnolo del Real Madrid, individuato come il sostituto ideale di Honest Ahanor. Al Real Madrid verrà lasciato il diritto di recompra.