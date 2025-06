PSG-Donnarumma: a che punto sono le trattative per il rinnovo

In casa PSG tiene ancora banco il rinnovo di Gianluigi Donnarumma: il contratto del portiere italiano classe 1999 scade a giugno 2026

Uno dei protagonisti indiscussi della prima della Champions League della storia del PSG è sicuramente Gianluigi Donnarumma.

Con le sue parate contro il Liverpool e l’Arsenal, infatti, il portiere italiano ha trascinato i suoi fino alla finale vinta 5-0 contro l’Inter.

Un ruolo fondamentale di cui sono consapevoli a Parigi dove si continua a parlare del rinnovo di contratto del classe 1999.

Il contratto di Donnarumma con il Paris Saint-Germain scadrà a giugno 2026 ma il PSG si sta già muovendo per il rinnovo.

Donnarumma-PSG, le richieste per il rinnovo

Un mese fa il direttore sportivo del PSG, Luis Campos, e l’agente di Donnarumma, Enzo Raiola, si erano incontrati per parlare del rinnovo del portiere italiano. Trattative che sono state rimandate però a dopo la fine delle stagione. Annata che per il classe 1999 è finita nel migliore dei modi e con il secondo grande successo in carriera, dopo l’Europeo con l’Italia, ancora una volta sotto pressione e con il futuro tutto da scrivere. Quando vinse i campionati europei con gli azzurri, infatti, l’ex Milan era praticamente “disoccupato” visto che era scaduto il suo contratto con i rossoneri e non aveva ancora firmato il contratto con il PSG.

Le richieste di Donnarumma per firmare il rinnovo sono chiare: se il club parigino vuole rinnovare dovrà accontentarlo. Nonostante il grande finale di stagione del portiere italiano non verrà chiesto di più al PSG ma non si scenderà rispetto alle ultime richieste fatte. In questo momento quindi la decisione è del PSG con Donnarumma pronto a firmare nel caso venga accontentato. Sullo sfondo c’è sempre il Manchester City con Guardiola che lo vorrebbe con sé.