PSG, piccoli passi avanti per il rinnovo di Donnarumma: ci sono segnali positivi

Passi in avanti per il rinnovo di contratto di Donnarumma con il PSG

Con la sua prima Champions League in bacheca il PSG ha iniziato l’estate, distribuendo le proprie energie tra Mondiale per Club e calciomercato.

Uno dei temi principali è sicuramente il rinnovo di Donnarumma, protagonista assoluto in questa stagione.

Si sono registrati dei passi in avanti per il suo rinnovo (attualmente in scadenza a giugno 2026): contatti e segnali positivi, ma le parti dialogheranno ancora.