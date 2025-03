Gianluigi Donnarumma, Paris Saint-Germain (Imago)

Il PSG supera il Liverpool ad Anfield grazie a due rigori parati da Donnarumma e si qualifica ai quarti di Champions League

Dopo la sconfitta casalinga di una settimana fa, il Paris Saint-Germain batte il Liverpool alla lotteria dei tiri di rigore.

Non sono bastati i tempi regolamentari per decretare una squadra vincitrice. La rete segnata al 12° minuto da Ousmane Dembélé ha pareggiato i conti dopo quella di Harvey Elliot giunta nei minuti conclusivi della gara d’andata.

In casa dei Reds, il punteggio è rimasto fermo sullo 0-1 per tutti i 90 minuti più recupero. Ai tempi supplementari la situazione non è cambiata e per questo, in seguito al complessivo 1-1 tra andata e ritorno, si è resa necessaria la battuta dei rigori.

Quattro gol su quattro dagli undici metri per la squadra ospite, mentre i padroni di casa hanno dovuto arrendersi di fronte a una prestazione esaltante di Gianluigi Donnarumma, votato Player of the Match dall’UEFA.

Donnarumma para due rigori e manda il PSG ai quarti

Di Vitinha, Goncalo Ramos, Dembélé e Doué i rigori segnati tra le fila del Paris Saint-Germain. Salah realizza il primo per il Liverpool, che poi però ne sbaglia due consecutivi.

Determinanti gli errori di Darwin Nunez e Curtis Jones, entrambi ipnotizzati dalle parate di Donnarumma che si conferma così uno specialista dei rigori e viene acclamato da tutta la squadra al rientro negli spogliatoi. Tuffo verso la propria sinistra contro l’attaccante uruguaiano e verso il lato opposto contro il centrocampista inglese.

Gianluigi Donnarumma, Paris Saint-Germain (screen)

Il PSG vola ai quarti in attesa dell’avversaria

Eliminando il Liverpool dalla competizione, il PSG si qualifica così ai quarti di finale di Champions League dove incrocerà la vincente del doppio scontro tra Aston Villa e Club Brugge.

Nella gara d’andata gli inglesi allenati da Unai Emery si sono imposti per 3 reti a 1 sulla formazione belga. Il ritorno è in programma mercoledì 12 marzo alle ore 21:00.

Le parole di Donnarumma

Donnarumma nel post partita ha parlato ai microfoni di SkySport: “Sono contento della prestazione, della squadra. Abbiamo saputo soffrire. Sapevamo che venire qui non era assolutamente facile, giocare in questo stadio e con un pubblico eccezionale e caloroso non è semplice. È sempre dura venire qui e ribaltare l’1-0 dell’andata. C’è stato da soffrire, come si sapeva, la squadra però ha saputo fare bene. Vedo tante critiche dai ‘giornalisti’, se posso chiamarli così, che parlano senza sapere com’è il mestiere del portiere. All’andata poi abbiamo subito un tiro in porta e un gol e pensavano fosse colpa mia però va bene così. Io lavoro sempre e cerco di sorridere, lavorare e fare il massimo per la partita successiva“.