Manchester City, Donnarumma: “Voglio fare la storia. È un club che mi ha sempre affascinato”

Gigio Donnarumma si prepara alla nuova esperienza con la maglia del Manchester City: le dichiarazioni del portiere

Gigio Donnarumma è pronto a iniziare la sua nuova avventura con il Manchester City. Il portiere italiano, che potrebbe debuttare con i Citizens proprio nel derby contro lo United, si è presentato ai canali ufficiali del club: “Voglio fare la storia qui e diventare un simbolo per un club così storico“.

Per l’ex Milan e PSG è un sogno che si realizza: “Ho sempre sognato di giocare in Premier League, perchè è il miglior campionato del mondo. Penso che per un giocatore raggiungere il successo qui sia il massimo della carriera, quindi sono davvero felice di essere qui. Sono disposto a scendere in campo per il club che mi ha voluto così tanto, spero di ricambiare la fiducia“.

Donnarumma ha parlato anche di Pep Guardiola: “Penso che la sua storia parli da sola. Il fatto che mi abbia voluto qui è motivo di orgoglio. È un’emozione indescrivibile, essere allenato da lui penso sia la cosa migliore per un calciatore. Non vedo l’ora di seguirlo e scendere in campo con lui. Sono sicuro che mi aiuterà molto e faremo grandi cose insieme, sia in questa stagione che negli anni a venire”.

L’obiettivo è quello di tornare a mettere le mani sulla Champions League: “È il trofeo più bello per un calciatore: sollevarla al cielo è stata un’emozione unica e speciale. È uno dei nostri obiettivi, non possiamo nasconderci: è una competizione che si vince con un approccio umile, ragionando partita dopo partita“.

Donnarumma: “Ecco la chiave per il successo”

Il percorso del Manchester City nella prossima Champions League inizierà dalla sfida contro il Napoli: “Si tratta di una squadra forte, ma è giusto così perché non esistono partite facili a questi livelli. Lì ho tanti amici, ma noi dobbiamo pensare solo a vincere per iniziare al meglio la nostra stagione in Europa“.

Donnarumma ha parlato anche di Trafford, che ha giocato nelle prime giornate di Premier League al posto di Ederson: “Non vedo l’ora di incontrarlo e non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra. Sono felice perché la competizione fa bene a tutti. Dobbiamo essere un gruppo forte e unito, formato da persone che si prendono cura l’una dell’altra: questa è la chiave del successo. Insieme possiamo raggiungere grandi successi“.