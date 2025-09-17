Donnarumma: “Il City era la mia unica opzione, un onore essere allenato da Guardiola”

Gianluigi Donnarumma, Manchester City (Imago)

In vista della sfida di Champions League tra Manchester City e Napoli, Donnarumma ha parlato in conferenza stampa insieme a Guardiola

Il ritorno di De Bruyne all’Etihad, l’ennesima sfida tra Guardiola e Conte ma anche il ritrovo tra Gianluigi Donnarumma e i propri compagni di nazionale: Manchester City-Napoli sarà una sfida ricca di storie.

Il portiere italiano – arrivato a fine mercato in Inghilterra – ci ha messo pochissimo a farsi apprezzare dai propri nuovi tifosi, grazie a degli interventi decisivi nel derby di campionato contro lo United. Guardiola lo considera già un vero e proprio leader, e anche per questo lo ha portato con sé a parlare in conferenza alla vigilia della sfida contro la squadra di Conte.

Donnarumma ha innanzitutto elogiato l’allenatore spagnolo: “Ringrazio il mister, per me è un onore essere qua ed essere allenato da lui, che ha scritto la storia del calcio. Ho tanto ancora da imparare e migliorare, è quello il mio obiettivo”.

E sulla scelta di andare al Manchester City: “Sono stato molto chiaro: la mia voglia era quella di venire qua, era la mia prima e la mia unica opzione. Non penso al futuro, ho già detto cosa penso del mio essere qua. Sono contento di essere al City e di far parte di questa grande squadra, spero di dare tanto a questi colori per molti anni ancora“.

Manchester City, le parole di Donnarumma

L’ex Milan e PSG ha raccontato di quando sono nati i contatti con gli inglesi: “Prima dell’estate già sapevo che il City era molto interessato a me. Poi i rapporti si sono rafforzati dopo il Mondiale per Club, ho saputo che il mister spingeva per il mio arrivo qua e questo mi ha dato grande orgoglio. Anche per questo non ho esitato ad accettare di venire qua con grande gioia ed entusiasmo”.

Dopodiché, ha anche parlato dell’addio al Paris Saint-Germain: “Non mi piace parlare del passato. Le persone fanno le proprie scelte e questo fa parte del calcio. Auguro il meglio ai miei ex compagni perché se lo meritano, ho un grande rapporto con loro. Anche quando hanno saputo che sarei andato via mi hanno dimostrato grande affetto, è bello aver lasciato qualcosa di importante ai compagni. Delle altre scelte non parlo, sono solo felice di essere qua“.

Gianluigi Donnarumma (IMAGO)

“Napoli è casa, meritano di fare più strada possibile”

Donnarumma ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a Sky Sport. Il portiere del City e della Nazionale ha parlato del rapporto con il Napoli e la città: “Affrontare il Napoli in Champions è emozionante, sento il sapore di casa. So che è una partita difficile e complicata, conosco bene l’ambiente, il mister e alcuni miei compagni di nazionale“.

Donnarumma ha svelato di aver già scambiato messaggi con alcuni amici rivali per una notte: “Ho sentito Di Lorenzo, abbiamo un rapporto incredibile e ci stiamo scrivendo a vicenda. Sarà un onore e un orgoglio affrontare il Napoli in Champions, meritano di fare più strada possibile “