Manchester City, ufficiale l’arrivo di Gianluigi Donnarumma

È ufficiale l’arrivo di Gianluigi Donnarumma al Manchester City: il portiere italiano lascia il PSG dopo quattro anni

Una nuova avventura per Gianluigi Donnarumma. È ufficiale l’arrivo del portiere classe ’99 al Manchester City, dove sostituirà Ederson.

Il portiere brasiliano, infatti, lascia definitivamente la sponda blu di Manchester dopo essere stato corteggiato a lungo dalla Turchia. Per lui ufficiale l’approdo al Fenerbahce dopo aver vinto ben 18 trofei tra cui 6 Premier League e la Champions League 2022/2023 contro l’Inter.

Dopo essere rimasto fuori rosa per scelta tecnica con il PSG che gli ha preferito Lucas Chevalier, dunque, il numero uno della Nazionale italiana si trasferisce in Inghilterra. Obiettivo riportare il Manchester City in alto dopo una stagione decisamente opaca e un inizio di campionato già pieno di dubbi e fantasmi.

Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale del club inglese sull’acquisto di Gianluigi Donnarumma.

“Il Manchester City è lieto di confermare l’ingaggio di Gianluigi Donnarumma dal Paris Saint-Germain, in attesa del nulla osta internazionale. Il portiere italiano, 26 anni, ha firmato un contratto quinquennale che lo legherà all’Etihad Stadium fino all’estate del 2030“.