Questo sito contribuisce all'audience di

Donnarumma al Manchester City: accordo raggiunto

Gianluca Di Marzio 1 Settembre 2025
Gianluigi Donnarumma (IMAGO)
Gianluigi Donnarumma (IMAGO)

Il Manchester City ha trovato l’accordo per Gianluigi Donnarumma

Rivoluzione in porta per il Manchester City di Pep Guardiola.

Dopo aver preso James Trafford dalla neopromossa Burnley, i Citizens hanno ora trovato l’accordo per Donnarumma. Le parti stanno finalizzando l’operazione.

L’allenatore spagnolo ex Bayern Monaco e Barcellona avrà quindi un nuovo portiere, mentre Donnarumma inizierà un nuovo capitolo dopo la rottura con il Paris Saint-Germain.