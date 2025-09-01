Donnarumma al Manchester City: accordo raggiunto
Il Manchester City ha trovato l’accordo per Gianluigi Donnarumma
Rivoluzione in porta per il Manchester City di Pep Guardiola.
Dopo aver preso James Trafford dalla neopromossa Burnley, i Citizens hanno ora trovato l’accordo per Donnarumma. Le parti stanno finalizzando l’operazione.
L’allenatore spagnolo ex Bayern Monaco e Barcellona avrà quindi un nuovo portiere, mentre Donnarumma inizierà un nuovo capitolo dopo la rottura con il Paris Saint-Germain.