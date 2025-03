Italia, il messaggio di Donnarumma dopo l’eliminazione dalla Nations League

Gianluigi Donnarumma, Italia (Imago)

Gianluigi Donnarumma ha affidato ai social un breve pensiero sul risultato di Germania-Italia: le parole del portiere

L’Italia è uscita sconfitta dal doppio confronto su quattro giorni giocato contro la squadra di Julian Nagelsmann.

Al di là della prestazione del primo tempo, in virtù del pareggio riacciuffato a Dortmund nella partita di ritorno grazie alle reti di Kean e Raspadori, decisiva è stata la sconfitta incassata in rimonta all’andata.

A causa dell’eliminazione dalla Nations League, la nazionale di Luciano Spalletti prenderà parte al girone europeo I valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Le dirette avversarie saranno, dunque, Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. (Leggi qui la presentazione di Haaland, Odegaard e compagni).

Nonostante la delusione per il risultato negativo, gli azzurri dovranno essere bravi a voltare subito pagina perché già a giugno saranno chiamati a nuovi determinanti impegni, primo su tutti la trasferta di Oslo.

Gianluigi Donnarumma, Paris Saint-Germain (Imago)

Germania-Italia, le parole di Donnarumma

Dispiacere, rammarico ed entusiasmo per il futuro i sentimenti che il capitano della nazionale azzurra ha espresso in un post pubblicato su Instagram il giorno dopo l’eliminazione dalla Nations League.

Questo il messaggio: “Dispiace per il risultato. Dispiace soprattutto per il gol preso in quel modo. Reazione da grande squadra. Ci vediamo a giugno! Ancora più forti! Forza azzurri….SEMPRE!!”