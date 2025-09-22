Le parole di Gianluigi Donnarumma prima dell’inizio della Cerimonia del Pallone d’Oro a Parigi.

Nell’attesa di scoprire chi sarà il vincitore del Pallone d’Oro di quest’anno Gianluigi Donnarumma vince il premio Yashin come miglior portiere della stagione.

“Sono onorato di ricevere questo premio. Sono contentissimo delle mie prestazioni di questa stagione. Grazie anche a tutta la squadra e ai miei ex compagni, è anche grazie a loro se sono qui stasera”, ha esordito sul palco del Théâtre du Châtelet.

Ha poi continuato con i ringraziamenti: “Voglio ringraziare anche la mia famiglia perché sono stati sempre vicini a me. È anche grazie a loro se stasera sono qui”.

E poi sul futuro ha commentato: “Sono concentrato sulla mia nuova avventura, ringrazio il City. Abbiamo tanti obiettivi da raggiungere, abbiamo tanti trofei da vincere“.

Le parole di Donnarumma

Prima di accomodarsi nella platea del Théâtre du Châtelet di Parigi, il portiere italiano aveva raccontato a L’Equipe l’emozione di essere di nuovo nella Capitale francese. “Tornare qui, a Parigi, è un grande piacere per me. Per quattro anni è stata casa mia, è sempre un piacere venire qui. Ho lasciato tutto qui, ho dato tutto per questa maglia, per Parigi“.

Ha concluso poi: “Grazie ai tifosi per il supporto, non mi è mancato nulla. È sempre un piacere rivedere i miei ex compagni di squadra, ho un rapporto straordinario con loro e con tutto il PSG“.